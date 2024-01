Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Untersuchungshaft für zwei Smartphone-Diebe

Ahrensfelde (ots)

Am Sonntagmorgen nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei drei Täter vorläufig fest, nachdem sie einem schlafenden Reisenden in der S-Bahn gemeinschaftlich das Smartphone entwendeten.

Gegen 2:40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte am S-Bahnhof Ahrensfelde professionell agierende junge Männer, wie diese einen tief schlafenden Fahrgast bestahlen. Die drei Männer gingen arbeitsteilig vor und flohen nach erfolgter Wegnahme des Smartphones sowie dem dazugehörigen Ladekabel. Die Einsatzkräfte hielten einen iranischen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen mit unbekannter Staatsbürgerschaft noch auf dem Bahnsteig fest. Der dritte syrische 18-jährige Flüchtende konnte später in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Neben dem gestohlenen Smartphone fanden die Einsatzkräfte im Rahmen der Durchsuchungen bei den zwei Männern Betäubungsmittel sowie einen fremden Personalausweis auf. Das entwendete Smartphone sowie Ladekabel konnten die Fahnder dem Bestohlenen wieder aushändigen. Ein Richter ordnete für die 17- und 18-Jährigen Untersuchungshaft an. Der 19-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgrund der Ausnutzung der Hilflosigkeit des Reisenden. Außerdem leiteten sie wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes sowie Unterschlagung Ermittlungsverfahren ein. Die Männer sind in Berlin bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten.

