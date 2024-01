BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Frankfurt (Oder) (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen nahm die Bundespolizei auf der Autobahn 12 einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüften Einsatzkräfte am Donnerstag, gegen 2:45 Uhr, den Insassen eines Pkw mit lettischen Kennzeichen auf der Autobahn 12. Bei der Überprüfung der Personalien des 32-jährigen lettischen Staatsangehörigen ...

