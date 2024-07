Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Radfahrerin mitgeschleift und schwer verletzt

Ötigheim (ots)

Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstmorgen bei einem Zusammenprall mit einer 63-jährigen Autofahrerin schwer verletzt worden und wurde vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Feststellungen ist eine Mercedes-Fahrerin gegen 7:45 Uhr von der Buchenstraße nach links in die Straße "Im Hanfländer" abgebogen und stieß beim Abbiegevorgang mit der Radlerin zusammen. Die 54-Jährige wurde hierbei an der Fahrerseite des Autos eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell