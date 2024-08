Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rettungskräfte attackiert

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Mehrere Rettungskräfte wurden am vergangenen Samstagabend (24.08.2024) von einem 35-Jährigen am Zuffenhausener Bahnhof attackiert. Gegen 20:45 Uhr wurde den Rettungskräften zunächst eine hilflose Person am Bahnhof Zuffenhausen gemeldet, welche offenbar medizinische Hilfe benötigen würde. Alarmierte Rettungskräfte konnten daraufhin einen auf der Treppe zu Bahnsteig 4/5 schlafenden 35 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen antreffen. Nachdem die drei 28, 45 und 48 Jahre alten Helfer sich um den Mann kümmern wollten, wachte dieser plötzlich auf und attackierte die Rettungskräfte durch mehrere Schläge, traf diese jedoch nicht. Eine kurze Zeit später eintreffende Streife der Bundespolizei konnte den augenscheinlich stark alkoholisierten 35-Jährigen noch vor Ort antreffen und gefesselt auf die Dienststelle verbringen. Den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.

