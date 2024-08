Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht - Bedrohung am Bahnhof Bad Cannstatt

Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitagmorgen (23.08.2024) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Unbekannte gegen 07:45 Uhr am Bahnsteig 7, als er einen Schuh ausgezogen und mit einem Schraubenzieher hantiert haben soll. Hiermit verfolgte er nach derzeitigem Kenntnisstand andere Reisende und sprach auch Kinder an. Bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten flüchtete der mutmaßliche Täter in Richtung Stadtgebiet. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit dunklem Teint handeln. Zur Tatzeit trug er Zeugenaussagen zufolge, eine hellgraue kurze Hose, einen weißen Kapuzenpullover mit einer schwarzen Weste, schwarze Sportschuhe, eine Umhängetasche, sowie eine schwarze Basecap. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Geschädigten, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

