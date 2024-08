Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 34-Jährige von Unbekanntem beleidigt

Esslingen/Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagmorgen (22.08.2024) eine 34 Jahre alte Reisende auf der Fahrt von Esslingen nach Stuttgart verbal belästigt und beleidigt. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die junge Frau zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Stuttgart, als sich gegen 06:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann beim Halt am Esslinger Bahnhof auf den ihr gegenüberliegenden Sitzplatz setzte. Der Täter, bei welchem es sich laut Zeugenaussagen um einen circa 50 Jahre alten und 185 cm großen Mann mit schwarzer Umhängetasche handelte, soll zunächst das Bein der Geschädigten zur Seite gedrückt und sie anschließend die ganze Fahrt über angestarrt haben. Beim Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigte der Mann die 34-Jährige bisherigen Ermittlungen zufolge schließlich noch mehrfach verbal, bevor er sich in Richtung Personentunnel entfernte. Zur Tatzeit soll der Täter mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer dunkelblauen Jacke der Marke Puma, sowie mit einer hellen Cargo-Hose und blau-weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell