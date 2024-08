Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streugutcontainer auf die Gleise geworfen

Backnang (ots)

Nachdem er einen auf dem Bahnsteig des Backnanger Bahnhofs befindlichen Streugutcontainer auf die Gleise geworfen hatte, begab sich ein 33-Jähriger am gestrigen Dienstag (20.08.2024) selbst in den Gleisbereich.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich der 33 Jahre alte ukrainische Staatsangehörige gegen 23:50 Uhr auf dem Bahnsteig 4 des Backnanger Bahnhofes, als er einen dort befindlichen Container hochgehoben und diesen anschließend auf die Gleise geworfen haben soll.

Daraufhin begab sich der Beschuldigte bisherigen Informationen zufolge selbst in den Gleisbereich und lief dort in Richtung Maubach. Ein auf Gleis 4 verkehrender Personenzug erfasste den im Gleisbereich befindlichen Streugutcontainer wenig später, wodurch es zu Beschädigungen an dem Zug und dem Container selbst kam. Verletzt wurde bei dem Vorfall augenscheinlich niemand. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 33-Jährige noch vor Ort angetroffen und auf die Dienststelle verbracht werden. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

