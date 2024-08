Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger von Unbekanntem attackiert - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart/Schorndorf (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (18.08.2024) attackierte ein bislang unbekannter Täter einen 18 Jahre alten Reisenden in einem Regionalzug in Richtung Crailsheim. Gegen 06:30 Uhr fuhr der 18-Jährige zunächst zusammen mit drei Begleitern mit einem Regionalzug von Stuttgart aus in Richtung Crailsheim. Während der Fahrt soll der junge Mann schließlich auf eine Personengruppe aufmerksam geworden sein, welche laut Zeugenaussagen andere Reisende belästigte und sich lautstark bemerkbar machte. Der 18-Jährige soll daraufhin eine Person aus der Gruppe auf sein Verhalten angesprochen und diese gebeten haben leiser zu sein. Der Unbekannte reagierte auf die Ansprache bisherigen Informationen zufolge umgehend aggressiv und attackierte den 18-Jährigen mit mehreren Schlägen gegen das Gesicht. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Schorndorf flüchtete der Täter noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall im Gesicht verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung vor Ort ab. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 22-25 Jahre alten Mann mit Bart, einem südländischen Erscheinungsbild und kurzen, dunklen, lockigen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug der Unbekannte bisherigen Ermittlungen zufolge ein schwarzes T-Shirt, eine hellblaue Hose und weiß-blaue Schuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell