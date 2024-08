Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Bildungsstätte

Erfurt (ots)

In Erfurt machte sich in den vergangenen Tagen ein Einbrecher ein gekipptes Fenster zu Nutze. Der Unbekannte hatte das Fenster an einer Bildungsstätte erspäht. Er drückte es weiter auf und gelangt so in das Innere. Dort machte er sich auf Beutezug und fand Kletterausrüstung sowie eine Leiter im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Mit seiner Beute im Gepäck flüchtete der Unbekannte. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Beamte kamen vor Ort, sicherten zahlreiche Spuren und nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SE)

