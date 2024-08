Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Autofahrerin

Sömmerda (ots)

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem beim Übersehen später am meisten zu schaffen machen. Das jedenfalls dürfte sich gestern Morgen eine 29-jährige Ford-Fahrerin in Sömmerda gedacht haben. Die Frau fuhr gegen 7:45 Uhr ihr Kind zur Schule. Da sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, geriet sie in das Visier einer Streifenbesatzung, die gerade mit der Schulwegabsicherung beauftragt war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Ford-Fahrerin zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen die 29-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg, eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell