Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Unbekannte nutzten die mehrwöchige Abwesenheit einer Mieterin in der Erfurter Heyderstraße aus, um in ihre Erdgeschosswohnung einzubrechen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Wohnungsinnere. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, da sie die Wohnung weder durchwühlten, noch etwas entwendeten. An dem Fenster hinterließen die Einbrecher jedoch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf. (DS)

