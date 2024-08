LPI-EF: Tödlich verunglückt

Erfurt (ots) - Mit falschen Geldscheinen wurde am Mittwoch ein 56-Jähriger in Erfurt erwischt. Als der Mann gegen 9:45 Uhr seinen Einkauf in einem Lebensmittelgroßhandel bezahlen wollte, stellten die Mitarbeiter an der Kasse fest, dass es sich sowohl bei seinem 100-Euro-Schein, als auch bei seinen beiden 50-Euro-Scheinen um Fälschungen handelte. Obwohl der Mann glaubhaft versichern konnte, dass er die Banknoten nicht ...

mehr