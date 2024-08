Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung im Stadtpark

Erfurt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Donnerstagabend in Erfurt. Eine 16-Jährige war um 17:40 Uhr im Stadtpark unterwegs gewesen, als drei unbekannte junge Frauen auf sie aufmerksam wurden. In der weiteren Folge schlug die Gruppe mehrfach gemeinschaftlich auf die Jugendliche ein und beleidigte und bedrohten sie. Der 16-Jährigen gelang schließlich die Flucht zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den Täterinnen konnten diese unerkannt flüchten. Die Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

