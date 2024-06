POL-PDWIL: geklärte Vermisstensache

Schönecken (ots) - Am Freitag, 14.06.2024 kam es gegen 12:20 Uhr auf der L 5 von Schönecken in Richtung Nimsreuland zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer verlor aufgrung unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte im Straßengraben. Er wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Beifahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei Prüm und ein ...

