Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter belästigt 21-Jährige

Esslingen/Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am vergangenen Donnerstag (15.08.2024) gegen 17:55 Uhr eine 21 Jahre alte Frau in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart belästigt. Der Unbekannte soll zunächst am Esslinger Bahnhof in den nach Stuttgart fahrenden Regionalzug eingestiegen sein und sich zu einer 21 Jahre alten Reisenden gesetzt haben. Nach kurzer Zeit zog der Unbekannte, bei welch es sich um einen circa 170-180 cm großen, korpulenten Mann mit Dreitagebart und Brille handeln soll, aktuellen Erkenntnissen zufolge seine Hose herunter, berührte die Geschädigte mehrfach am Bein und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die 21-Jährige verließ daraufhin den Zug beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof, wo der Täter, welcher zur Tatzeit laut Zeugenaussagen eine beige Mütze, ein lachsfarbenes T-Shirt, eine hellblaue kurze Hose und eine Bauchtasche trug, ausstieg ist aktuell unbekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

