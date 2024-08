Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter attackiert Reisenden

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Montagvormittag (12.08.2024) am Bahnhof in Stuttgart - Bad Cannstatt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 27-jähriger Reisender gegen 09:45 Uhr am Bahnsteig 8, als der Unbekannte unvermittelt auf ihn zu lief und auf seine Tasche spuckte. Nach einer kurzen verbalen Streitigkeit soll der Tatverdächtige ausgeholt und den Reisenden mit der Hand auf die Wange geschlagen haben. Der Geschädigte, der durch den Vorfall leicht verletzt wurde, wählte kurze Zeit später den Notruf. Alarmierte Bundespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter, der nach derzeitigem Kenntnisstand über den Treppenabgang in Richtung Wasenausgang flüchtete, nicht mehr an. Bei ihm soll es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild und kurzen, lockigen Haaren gehandelt haben, der zur Tatzeit ein blaue Jeanshose sowie ein grünes T-Shirt trug. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

