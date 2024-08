Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger nach Streitigkeit attackiert

Schwäbisch Gmünd/Schorndorf (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag (08.08.2024) von einem 46-Jährigen nach einer verbalen Streitigkeit in einem Zug in Richtung Schorndorf körperlich attackiert und leicht verletzt. Die beiden Männer fuhren am gestrigen Nachmittag gegen 17:15 Uhr mit einem Regionalzug von Aalen in Richtung Schorndorf. Nachdem der 39-Jährige den 46 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen angesprochen und ihn gebeten haben soll leiser und nicht mit Lautsprecher zu telefonieren, kam es laut aktuellen Informationen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Reisenden. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll der in Aalen wohnhafte Beschuldigte sein jüngeres Gegenüber auf Höhe des Bahnhofs Schwäbisch Gmünd auch körperlich durch einen Faustschlag attackiert und hierbei am Oberkörper verletzt haben. Beim Halt des Zuges in Schorndorf wurden beide Männer von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Eine medizinische Behandlung des Geschädigten war hierbei nicht erforderlich. Der 46-jährige Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell