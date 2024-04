Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Polizeibeamte bei tätlichem Angriff verletzt - Alkoholisierter 18-Jähriger leistet Widerstand nach Körperverletzung in Diskothek

Bruchsal (ots)

Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Einsatz mit einem alkoholisierten 18-jährigen Tatverdächtigen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Beamte des Polizeireviers Bruchsal am frühen Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Diskotheken-Besucher, einem weiteren Gast und dem Sicherheitspersonal eines Musikclubs in der Bruchsaler Innenstadt gerufen.

Als die Streifenbesatzung dem, mit rund 1,6 Promille erheblich alkoholisierten, 18-jährigen Tatverdächtigen nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen die Ingewahrsamnahme erklärte, wurde dieser zunehmend aggressiv und ergriff zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Verfolgung setzte sich 18-Jährige bei der anschließenden Festnahme massiv zur Wehr, sodass er unter Anwendung körperlicher Gewalt auf den Boden gebracht werden musste. Nachdem der Beschuldigte offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, verständigten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen. Beim Eintreffen des Rettungswagens erwachte der junge Mann wieder und trat erneut aggressiv gegenüber den Anwesenden auf.

Während des Transports im Streifenwagen und auch auf dem Weg in der Arrestzelle widersetzte sich der Festgenommene den polizeilichen Maßnahmen, in dem er sich sperrte, sich loszureißen versuchte und die Beamten beleidigte. In der Folge kam der 18-Jährige zu Fall und stürzte gemeinsam mit zwei Polizeibeamten einige Treppenstufen hinunter. Bei den Widerstandshandlungen und dem Sturz verletzten sich die Beamten an Armen, Beinen sowie der Schulter. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Auch der 18-Jährige trug leichte Verletzungen im Gesicht und am Ellenbogen davon.

Er wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell