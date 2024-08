Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und Geschädigte gesucht: Reisende sexuell belästigt

Schorndorf/Waiblingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung und exhibitionistischen Handlung durch einen 46 Jahre alten Mann ist es am 13.07.2024 in einer S-Bahn in Richtung Stuttgart gekommen. Gegen 23:00 Uhr soll der 46-Jährige zunächst mit einer S-Bahn der Linie S2 von Schorndorf aus nach Waiblingen gefahren sein. Bisherigen Ermittlungen zufolge entblößte der ukrainische Staatsangehörige hierbei sein Glied und soll während er durch den Zug lief mindestens zwei Frauen gegen deren Willen unsittlich berührt haben. Zwei Zeuginnen meldeten den Vorfall aktuellen Informationen zufolge einem Mitarbeiter der Bahn, welcher die Polizei in Kenntnis setzte. Der mit einem blauen Hemd und einer schwarz-weiß karierten Hose bekleidete 185 cm große Beschuldigte wurde daraufhin von Einsatzkräften am Waiblinger Bahnhof noch im Zug angetroffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Sowohl die beiden meldenden Reisenden, als auch die geschädigten Frauen verließen jedoch schon zuvor die S-Bahn und konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigten und die Zeuginnen werden daher gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell