POL-LB: Renningen: Jogger und Motorradfahrer schlagen sich gegenseitig - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Sonntag (28.07.2024) kurz nach 17:00 Uhr zwischen Renningen und Renningen-Malmsheim ereignet hat. Ein 16-Jähriger war dort unerlaubt mit seinem Leichtkraftrad auf einem Feldweg parallel zur Renninger Straße in Richtung Renningen unterwegs und traf auf einen 56-jährigen Fußgänger, der in Richtung Malmsheim ging. Als die beiden einander passierten, schlugen sie sich offenbar gegenseitig mit der Faust gegen den Oberkörper. Beide Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

