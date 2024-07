Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Pkw mutwillig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person beschädigte zwischen Samstag, 27.07.2024, 20:00 Uhr und Sonntag, 28.07.2024, 12:30 Uhr in der Vaihinger Straße in Enzweihingen mutwillig einen am Straßenrand geparkten Pkw Mazda, indem der Außenspiegel an der Fahrertür abgetreten und zudem der Lack der Fahrertür zerkratzt wurde. Der daraus resultierende Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

