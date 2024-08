Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 35 Jahren ist es am vergangenen Freitagabend (09.08.2024) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Kontrahenten gegen 17:15 Uhr aus noch unbekannten Gründen zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll es beim Halt der S-Bahn am Nordbahnhof zu gegenseitigen Faustschlägen gekommen sein. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Bereich des U-Bahnhaltes, wo es laut Zeugenaussagen erneut zu einem Gerangel zwischen dem 28-jährigen britischen Staatsangehörigen und dem 35 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen gekommen sein soll. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Ältere nach derzeitigem Kenntnisstand in den Gleisbereich und klagte anschließend über Schmerzen. Er wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

