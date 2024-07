Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tor zum Steinbruch geöffnet

Crock (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagabend am Haupttor zum Steinbruch in der Crocker Allee in Crock zu schaffen. Das Tor konnte geöffnet werden und die Unbekannten betraten vermutlich das Gelände. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176998/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

