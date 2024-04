LPI-SHL: Schwer verletzter Motorradfahrer

Oberhof (ots) - Ein 38-jähriger Motorradfahrer befuhr Sonntagmittag als Letzter in einer Gruppe von zehn Motorrädern die Landstraße von Oberhof in Richtung Zella-Mehlis. Er kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann verletzte sich und an seiner Ducati entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

