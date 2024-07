LPI-SHL: Mofa-Fahrer mit fast 3,6 Promille

Immelborn (ots) - Am späten Montagabend stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer in Immelborn fest, der das Elektrokleinstfahrzeug ohne gültige Versicherung fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

mehr