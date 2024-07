Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fleisch illegal entsorgt

Oberzella (ots)

Ein Zeuge meldete Sonntagabend der Polizei, dass unbekannte Personen auf einem Wiesenstück nahe der Vitzerodaer Straße in Oberzella große Mengen an Fleisch- und Wurst(resten) illegal entsorgt hatten. Die Reste waren teilweise in unbeschrifteten Plastikbeuteln verpackt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174703/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell