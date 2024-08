Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: E-Roller von Zug erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch bislang unbekannte Täter ist es am gestrigen Montag (19.08.2024) im Bereich Zuffenhausen gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge stellten in der Nacht von Sonntag auf Montag ein oder mehrere unbekannte Täter einen E-Roller in den Gleisbereich zwischen Stuttgart-Münster und Stuttgart-Zuffenhausen. Der Lokführer eines auf der Strecke verkehrenden Güterzuges soll das Fahrzeug daraufhin gegen 02:50 Uhr im Gleisbereich erkannt und umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet haben. Trotz dieser Maßnahmen wurde der E-Roller durch den Zug erfasst und komplett zerstört. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zum Entgleisen bringen oder schwer beschädigen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell