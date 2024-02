POL-WAF: Beckum. Einbruch in Schulgebäude

Warendorf (ots) - Am Freitag, 16.2.2024, kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis auf ein brennendes Fahrzeug auf der Vorhelmer Straße in Beckum. Ein Zeuge gab an, dass ein Unbekannter eine Flüssigkeit auf die Motorhaube des Mercedes Vito gegossen habe. Dann sei die Flüssigkeit entzündet worden und es habe eine Verpuffung gegeben. Der Tatverdächtige floh in Richtung Roland. An dem Fahrzeug entstand ein ...

mehr