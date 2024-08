Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte versuchen Automaten aufzubrechen

Kirchberg/Murr (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (24.08.2024) versucht, einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Kirchberg/Murr aufzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachteten zwei Zeugen die mutmaßlichen Täter gegen 02:15 Uhr dabei, wie sie mit Werkzeug versuchten, den auf Bahnsteig 1 befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem die Täter augenscheinlich erfolglos blieben, sollen sie in ein Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Bei ihnen soll es sich laut Zeugen um maskierte Personen mit Handschuhen gehandelt haben. Alarmierte Polizisten stellten Beschädigungen an dem Automaten fest. Die Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei. Diese nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

