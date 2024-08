Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ärger über Verspätung führt zu Beleidigung

Stuttgart (ots)

In einem Fernzug auf der Fahrt nach Stuttgart wurde ein 23 Jahre alter Zugbegleiter von einem 72-jährigen Reisenden am vergangenen Samstag (24.08.2024) mehrfach verbal beleidigt. Bisherigen Informationen zufolge war der 72 Jahre alte deutsche Staatsangehörige über die Verspätung des ICEs und die aus seiner Sicht fehlende Entschuldigung des Zugbegleiters so verärgert, dass er diesen gegen 23:00 Uhr mehrfach verbal beleidigt haben soll. Der 23-Jährige informierte daraufhin umgehend die Bundespolizei, welchen den Reisenden bei der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen konnte. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen.

