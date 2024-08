POL-STD: Stade: Mülltonnenbrand - Brandstiftung vermutet

Stade (ots) - Nach einem Zeugenhinweis stoppte eine Streife der Polizei Stade am Freitag gegen 21:50 Uhr in der Hansestraße einen VW Caddy, der eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Der 45-jährige Stader hinter dem Steuer hatte eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille, es folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Stade Matthias Bekermann ...

