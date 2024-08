Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade

A26: Schwerer Verkehrsunfall zur Nachtzeit

Stade (ots)

Am Samstag gegen 00:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Autobahn 26 zwischen den Anschlussstellen Dollern und Stade-Ost alarmiert. Drei Autos waren in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr zunächst eine 23-jährige Staderin mit ihrem VW Polo die A26 in Richtung Stade. Die Frau geriet mit ihrem Pkw ins Schleudern und stoppte schließlich auf dem Seitenstreifen, die Front ihres Polos ragte dabei auf den rechten von zwei Fahrstreifen. Dies bemerkte ein 77-jähriger Mann aus Stade am Steuer eines Taxis nicht rechtzeitig und prallte mit seinem VW Touran gegen die Fahrzeugfront des Polos. Der Polo wurde durch den Zusammenstoß schlussendlich in die Außenschutzplanke geschleudert. Das Taxi, Fahrgäste gab es zu diesem Zeitpunkt keine, stoppte ebenfalls auf dem Seitenstreifen. Der Audi A4 eines 42-jährigen Staders wurde schließlich durch Trümmerteile beschädigt, die sich über die Fahrbahn der A26 verteilt hatten. Die 23-jährige Unfallverursacherin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Da der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, ließen die Beamten ihr im EKS eine Blutprobe entnehmen. Der 77-jährige Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen, nach ambulanter Behandlung konnte er das EKB noch in der Nacht wieder verlassen. Der 42-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Volkswagen entstanden bei der Kollision so erhebliche Sachschäden, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und Fahrbahnreinigung. Bis in die frühen Morgenstunden kam es durch den Unfall zu Verkehrsbehinderungen zwischen Dollern und Stade. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 EUR.

