POL-STD: Heinbockel: Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Stade (ots) - Am Freitag gegen 15:20 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge auf der B73 bei Stade von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf dem Abschnitt der B73 zwischen Bormannskamp und Am Steinkamp. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen lief der 13-Jährige vor dem Unfall im Grünstreifen neben der Bundesstraße in ...

mehr