Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfall auf der B73 - Kind schwer verletzt

Stade (ots)

Am Freitag gegen 15:20 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge auf der B73 bei Stade von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf dem Abschnitt der B73 zwischen Bormannskamp und Am Steinkamp.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen lief der 13-Jährige vor dem Unfall im Grünstreifen neben der Bundesstraße in Richtung Hamburg. Dann beabsichtigte er offenbar, die B73 zu überqueren. Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg stockte der Verkehr, der Junge trat zwischen wartende Fahrzeuge. Den frei fließenden Verkehr in Richtung Cuxhaven nahm der Junge allerdings nicht oder nicht rechtzeitig wahr und trat unvermittelt auf die dortige Fahrbahn. Ein 40-jähriger Mann aus Hechthausen konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern, sein Citroen erfasste den Jungen. Das Kind wurde auf den Asphalt geschleudert und blieb verletzt liegen. Rettungsdienst, Notarzt und Polizei eilten zur Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber wurde hinzugerufen und transportierte den 13-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus nach Hamburg. Der Junge trug schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen davon.

