Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 19.07.2024, gegen 12:45 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Hattinger, mit seinem Pkw VW, vom Parkstreifen in der Straße Im Heggerfeld in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Blankensteiner Straße einzufahren. Dabei übersah er den in gleiche Richtung fahrenden 59-jährigen Hattinger auf seinem Krad Kawasaki. Es kam zum Zusammenstoß. Das Krad des 59-Jährigen rutschte anschließend in einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Der 59-Jährige wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro.

