Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gerätehaus auf Schulgelände aufgebrochen

Geisa (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen das umzäunte Schulgelände der Regelschule in der Schleider Straße in Geisa. Sie begaben sich in den Schulgarten und dort gezielt zu einem Gerätehaus. Dieses brachen sie auf und durchsuchten den Innenraum. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0025527/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

