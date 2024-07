Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Direktionsleiter Verkehr verabschiedet sich in den Ruhestand

Ennepetal-Ruhr-Kreis (ots)

Fast 40 Jahre Dienstzeit gehen für den Direktionsleiter Verkehr Erster Polizeihauptkommissar Mario Klein zu Ende. Zum 31.07.2024 scheidet er aus dem Dienst der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis aus und lässt vorher nochmal die vergangenen Jahre Revue passieren.

Angefangen hat er seine Ausbildung damals 1985 in Bochum. Somit war er dieses Jahr nicht zum ersten Mal bei der Europameisterschaft eingesetzt. Bereits 1988 konnte er die EM bei der Polizei hautnah miterleben. In den Ennepe-Ruhr-Kreis kam er dann drei Jahre später und wurde direkt in Wetter eingesetzt. "Somit schließt sich der Kreis. Ich habe in Wetter angefangen und ich höre in Wetter auf", erzählt Mario Klein. Den Umzug in das neue Zentralgebäude nimmt er nicht mehr mit.

Nachdem er sein Studium an der Fachhochschule in Dortmund für den gehobenen Dienst beendet hat, kam er wieder zurück in den EN-Kreis. Hier war er zunächst für fünf Jahre in Hattingen eingesetzt und wurde dann 2000 Dienstgruppenleiter in Ennepetal - bis er 2016 zur Direktion Verkehr wechselte. Auch wenn er zunächst gedacht hat, dass er die Arbeit dort nicht lange machen wird, ist er bis zu seinem Ruhestand bei der Direktion Verkehr geblieben. "Zunächst dachte ich, dass die Arbeit hier ziemlich dröge sein wird. Aber das Gegenteil war der Fall. Man hat immer noch den Bezug zur Straße." Besonders hängen geblieben sind natürlich die schweren und tödlichen Verkehrsunfälle, die er in seinen vergangenen Dienstjahren aufnehmen und bearbeiten musste.

Den Ruhestand möchte er langsam angehen. Bestimmte Dinge hat er sich nicht vorgenommen, aber eins ist klar: "Langweilen werde ich mich nicht." Das Enkelkind, der Hund oder die Leidenschaft fürs Motorradfahren werden ihn auf jeden Fall beschäftigen. "Natürlich werde ich die Polizeiarbeit und die Kolleginnen und Kollegen vermissen. Aber ich freue mich auch auf alles, was noch kommt."

