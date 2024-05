POL-SU: Verdächtige Personen auf Fabrikgelände

Niederkassel (ots) - In der Nacht zu Samstag (11. Mai) brachen Unbekannte in eine Tankstelle an der Gierslinger Straße in Niederkassel-Ranzel ein. Gegen 00:45 Uhr löste der Alarm in der Tankstelle aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Haupteingangstür so stark beschädigt wurde, dass die Verglasung aus dem Rahmen entfernt werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge. Trotz ...

