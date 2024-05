Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tankstelle

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Samstag (11. Mai) brachen Unbekannte in eine Tankstelle an der Gierslinger Straße in Niederkassel-Ranzel ein. Gegen 00:45 Uhr löste der Alarm in der Tankstelle aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Haupteingangstür so stark beschädigt wurde, dass die Verglasung aus dem Rahmen entfernt werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen. Die Sachschadenshöhe an der Tankstelle wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tankstelle machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

