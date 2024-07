POL-EN: Hagen/Hattingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Zeugen nach Auseinandersetzung in Hattingen gesucht

Schwelm (ots) - Zwei Sattelzugmaschinen befanden sich am 13.07.2024 gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatt an der Eisenwerkstraße in Schwelm. Als der 38-jährige Fahrer am Montag, den 15.07. gegen 7:45 Uhr zum Parkplatz zurückkam, standen die Fahrzeuge nicht mehr an Ort und Stelle. Die beiden gestohlenen ...

mehr