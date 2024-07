Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hagen/Hattingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Auseinandersetzung in Hattingen, Mann mit Verletzung im Nacken. Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt

Hagen/Hattingen (ots)

Am Sonntag (14.07.) kam es in der Hattinger Innenstadt im Bereich der Heggerstraße gegen 19.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Ein 23-jähriger Mann aus Sprockhövel erlitt eine Stich- oder Schnittverletzung im Bereich des Nackens. Er befand sich nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht in Lebensgefahr und konnte das Krankenhaus am Montagvormittag wieder verlassen.

Polizisten konnten am Tatort weitere Beteiligte antreffen - darunter einen 23-Jährigen sowie einen 28-Jährigen. Zwei weitere Personen (46 und 40 Jahre alt) stellten sich noch am Abend auf einer Polizeiwache. Alle Männer wiesen leichte Verletzungen auf. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

