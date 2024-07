Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Wetter/Schwelm: Gleich drei Trunkenheitsfahrten dank aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen zur Anzeige gebracht

Ennepetal/Wetter/Schwelm (ots)

Gleich drei Trunkenheitsfahrten konnten im Ennepe-Ruhr-Kreis durch aufmerksame Zeuginnen und Zeugen zur Anzeige gebracht werden. Die Erste ereignete sich am 12.07.2024 gegen 17:20 Uhr. Einem Zeugen in Ennepetal fiel auf einem Parkplatz an der Hagener Straße auf, dass ein Audi Schlangenlinien fuhr. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten vor Ort bei einem vorläufigen Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Ennepetal feststellen. Auf der Wache wurde dann eine Blutprobe entnommen und er wurde entlassen. Knapp zwei Stunden später, gegen 19:30 Uhr, fuhr dann der Ennepetaler an den zuvor eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf der Hagener Straße vorbei. Auch hier hielten sie den Fahrer auf Höhe seiner Wohnanschrift an und führten erneut einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Wert lag jetzt bei knapp drei Promille. Zudem wurde wiederholt eine Blutprobe angeordnet. Der Schlüssel verblieb dieses Mal zur Gefahrenabwehr auf der Wache.

Die zweite Trunkenheitsfahrt ereignete sich in Wetter. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am 13.07.2024 gegen 6:50 Uhr ein verdächtiger Audi auf der Grundschötteler Straße gemeldet. Laut ihren Aussagen fuhr der 31-jährige Fahrzeugführer immer wieder in den Gegenverkehr und konnte die Spur nicht halten. Da bei der ersten Gesprächsaufnahme mit dem Fahrer aus Witten bereits Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund ein Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Die dritte Trunkenheitsfahrt meldete auch ein aufmerksamer Zeuge. Hierbei handelte es sich um einen 74-jährigen Wuppertaler. Dieser war mit seinem Daimler am 13.07.2024 gegen 13:30 Uhr auf der A1 unterwegs und fuhr laut Aussagen des Zeugen Schlangenlinien. Der Zeuge und der Fahrer des Daimler hatten in der Saarstraße in Schwelm dasselbe Ziel. Somit rief der Zeuge die Leitstelle an. Vor Ort wurde bei dem Wuppertaler ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund ein Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer zur Wache Ennepetal verbracht und eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Glücklicherweise ist bei keiner dieser Fahrten jemand verletzt wurden. Das Risiko besteht aber in jedem Fall. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: Fahren Sie nicht berauscht!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell