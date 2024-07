Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zeuginnen und Zeugen gesucht - Zwei Sattelzugmaschinen im mittleren sechsstelligen Bereich entwendet

Schwelm (ots)

Zwei Sattelzugmaschinen befanden sich am 13.07.2024 gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatt an der Eisenwerkstraße in Schwelm. Als der 38-jährige Fahrer am Montag, den 15.07. gegen 7:45 Uhr zum Parkplatz zurückkam, standen die Fahrzeuge nicht mehr an Ort und Stelle. Die beiden gestohlenen Sattelzugmaschinen des Herstellers DAF sind weiß und haben ein EN-Kennzeichen. Auf einem befindet sich zudem noch ein rotes Firmenlogo. Der Wert der beiden Fahrzeuge befindet sich im mittleren sechsstelligen Bereich.

Wenn Sie in der Tatzeit etwas auffälliges bemerkt haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der 02336-9166-4000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell