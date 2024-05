Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigungen an Außenfassade

Olpe (ots)

Am Montag (27. Mai) hat ein Unternehmensvertreter auf der Polizeiwache Olpe Anzeige aufgrund der mehrfachen Sachbeschädigung eines Firmengebäudes in der Oberveischeder Straße erstattet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen mehrfach die Rückseite des neuwertigen Gebäudes mit Steinen beworfen So beschädigten die Unbekannten unter anderem den Putz der Außenfassade der Gebäuderückseite, mehrere Jalousien, eine Glasplatte eines Outdoor-Tisches auf der Dachterrasse und weitere Teile der Gebäuderückseite. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell