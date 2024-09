Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch im Landratsamt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen machten sich in der Nacht von Montag, 16.09.2024 auf Dienstag, 17.09.2024 im Landratsamt in der Parkstraße in Böblingen zu schaffen. Auf unbekannte Weise gelangten die Personen in das Gebäude und brachen dort zwei Türen im Kassenbereich auf. Dabei löste gegen 22:00 Uhr ein Alarm aus. Die Einbrecher konnten das das Landratsamt noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt verlassen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

