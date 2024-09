Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81

Böblingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem noch unklaren Unfallhergang am Dienstag (17.09.2024) gegen 16:30 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Böblingen/Sindelfingen auf der Bundesautobahn 81 sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 34-jähriger Mercedes-Lenker befuhr zunächst den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Stuttgart und wechselte im weiteren Verlauf auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Hier befuhr auf gleicher Höhe ein 65-jähriger Lkw-Lenker den rechten Fahrstreifen. Während oder nach dem Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro, an dem Lkw von etwa 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme machten beiden Verkehrsteilnehmer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Dier Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können und bittet diese sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

