Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger erfolgreich durch "Windows-Trick" und "Love Scamming"

Streit im Freibad

Menden (ots)

"Windows-Mitarbeiter" erfolgreich

Ein 59 Jahre alter Mendener wurde am Samstagmittag Opfer eines Betruges und verlor einen niedrigeren vierstelligen Betrag an Geld. Ihm wurde im Internet eine "Warnung" angezeigt, demnach gibt es wohl Probleme mit seinem Computer. Der Mendener rief die dort angegebene "Service-Nummer" an. Ein vermeintlicher Windows-Mitarbeiter loggte sich dann nach Angabe der Daten zur "Fehlerbehebung" in den PC des Mendeners ein und der Bildschirm wurde schwarz. Der unbekannte sagte, er würde nun die Viren löschen. Statt weniger Viren auf dem PC gab es jedoch weniger Geld auf dem Konto, der Unbekannte tätigte mehrere Online-Überweisungen mit den Daten des Mendeners. Dieser erstattete Anzeige, die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor Betrügern.

Love-Scammer aktiv

Eine 67 Jahre alte Mendenerin wollte auf einer Dating App einen neuen Partner kennenlernen. Sie gelangte an einen vermeintlichen tollen Kerl, der zu ihr seit März über das Telefon eine Love-Scamming Beziehung aufbaute. In der Hoffnung, dem Liebhaber etwas Gutes zu tun, errichtete sie ein Konto bei einem Kreditunternehmen und half ihm bei verschiedenen Transaktionen. Das Ergebnis: Forderungen mehrerer Tausend Euro des Kreditunternehmens an sie. Zudem: Der Ursprung des durch sie bewegten Geldes ist mitunter unklar, ihr wird die Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten vorgeworfen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und warnt vor Betrügern.

Streit im Schwimmbad

An der Bürgermeister-Rau-Straße wurde die Polizei um 15:45 Uhr ins Schwimmbad gerufen. Mitarbeiter des Schwimmbades und eine Gruppe Jugendlicher waren vor Ort. Nach den Angaben vor Ort gab es Beschwerden über einen 16_Jährigen aus der Gruppe, der wiederholt Baderegeln missachtete und für Unmut bei den Anwesenden sorgte. Er wurde durch eine Angestellte des Beckens verwiesen, was jedoch zu keinem Erfolg führte. Eine Angestellte wollte ihn daher aus dem Bereich herausführen, der Minderjährige sah darin eine Körperverletzung, da die Dame ihn am Nacken berührt haben soll. Die Eltern des Kindes wurden verständigt und ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts einer möglichen Körperverletzung wurde eingeleitet, Zeugen des Geschehens können sich an die Mendener Polizei unter 02373 91990 wenden.

(lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell