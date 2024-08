Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen

Kleinkraftrad-Fahrer ohne Führerschein

Meinerzhagen (ots)

Am Dienstag wurde von einem Firmenparkplatz an der Oststraße ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte das Bike am Morgen auf dem Platz an der B 54 abgestellt. Am Abend lag nur noch das Faltschloss auf dem Asphalt. Er machte sich zu Fuß auf den weg zur Polizei. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein Cube Modell Elite Ho.

Am Dienstag, kurz nach 8 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der L306 ein Kleinkraftrad. Der 23-jährige Fahrer gab an, dass ihm der Führerschein wegen Trunkenheitsdelikten entzogen worden sei. Außerdem räumte er ein, Cannabis konsumiert zu haben. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Er bekam eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell