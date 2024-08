Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrollen in Zusammenhang mit der Brückensprengung

Lüdenscheid (ots)

Erneut haben am heutigen 13.08. die Kollegen vom Verkehrsdienst an mehreren Stellen im Bereich Lüdenscheid den Verkehr kontrolliert. Dies machen bereits seit Beginn der verstärkten Verkehrsbelastungen, heute war ein Sondereinsatz mit mehreren Kräften geplant. Dabei wurde die Polizei des MK durch auswärtige Polizeibeamte unterstützt. So konnten heute 109 KFZ über 3,5t kontrolliert werden, sowie 248 andere Fahrzeuge. Von den 109 Fahrzeugen verstießen 25 gegen die Durchfahrtsbeschränkungen, 22 wiesen ausländische Zulassungen auf. 10 der KFZ über 3,5t verfügten zudem über Mängel bei der Fahrzeugtechnik. 3 gefährdeten die Verkehrssicherheit so sehr, dass wir sie stilllegten. In 2 Fällen wurde zudem die Ladung nicht korrekt gesichert, Drogen und Alkohol wurden heute erfreulicherweise nirgendwo festgestellt. Weiterhin kam es zu 128 gemessenen Tempoverstößen und 176 geahndeten Verstößen wegen "Anlieger frei" Regelungen, auch weiterhin werden solche Kontrollen stattfinden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell