Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreimal im Gewahrsam

Iserlohn (ots)

Gleich mehrmals landete in dieser Woche ein 46-jähriger Mann im Gewahrsam der Polizei. Am Montagnachmittag um 14.10 Uhr rief ein Handy-Laden aus der Wermingser Straße die Polizei zu Hilfe. Eine Kunde schreie im Laden herum und wolle das Geschäft nicht verlassen. Polizeibeamte fixierten ihn. Eine Ärztin untersuchte ihn. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Kaum aus dem Gewahrsam entlassen, taumelte er gegen 22.45 Uhr mit einer Flasche in der Hand über die Fahrbahn des Theodor-Heuss-Rings und wurde dort beinahe überfahren. Die Polizeibeamten nahmen ihn wieder mit und in Gewahrsam, wo er bis zum nächsten Morgen blieb.

Am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, randalierte er vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage am Alten Rathausplatz und warf Flaschen über das Pflaster. Die Polizeibeamten konnten ihn beruhigen und sprachen einen Platzverweis für die Iserlohner Innenstadt aus. Dem folgte er aber offenbar nicht, denn gegen 15.30 Uhr holte eine Pizzeria am Theodor-Heuss-Ring die Polizei, weil ein Mann den Gastronomiebetrieb erheblich störe. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte außerdem Pflanzen aus einem Kübel an der Straße gerissen. Es handelte sich erneut um den 46-Jährigen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Durchsetzung des Platzverweises nahmen ihn die Polizeibeamten daher in Gewahrsam - zum dritten Male innerhalb von etwas über 24 Stunden. Ein Arzt untersuchte den 47-Jährigen. (cris)

